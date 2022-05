C’était en 1921 que l’école technique de Herstal fut inaugurée, marquant la naissance de l’Enseignement provincial. En raison de la pandémie de coronavirus, c’était ce vendredi 13 mai, à la Fabrik de Herstal, que la Province de Liège a célébré le centenaire d’une compétence essentielle qui a formé les acteurs d’hier et prépare ceux de demain.

Souffler ses 100 bougies, c’était une belle occasion de souligner ce qui fait la force de l’Enseignement provincial, ainsi que de mettre en valeur de nombreux parcours inspirants tant d’enseignants que d’élèves et d’étudiants qui se sont assis sur les bancs et qui ont appris leur métier dans les classes, les ateliers et les laboratoires de ses écoles.

Avec la participation du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, du Vice-Président et Ministre Frédéric Daerden, de la Ministre Caroline Désir et de la Députée provinciale de l’Enseignement et de la Formation, Muriel Brodure-Willain, le moment était opportun de se remémorer les avancées majeures de l’Enseignement provincial, mais aussi d’entrevoir ses perspectives d’avenir.

Pour ne citer que quelques grandes étapes, notons la création, en 1945, par le Conseil provincial, de l’école technique secondaire de plein exercice, avec un cursus d’une durée de six ans (humanités techniques) ; l’ouverture en 1972 de quatre instituts autonomes d’enseignement de promotion sociale à Herstal, Huy, Seraing et Verviers ; l’inauguration en 2001 du Campus 2000 à Jemeppe ; la naissance en 2007 de la Haute École de la Province de Liège par la fusion des trois Hautes Écoles Rennequin Sualem, Léon-Eli Troclet et André Vésale ; l’inauguration en 2009 du Techni Truck ; l’inauguration en 2012 du bateau-école Province de Liège I et II ; l’inauguration en 2016 du Campus de La Reid ; les inaugurations en 2018 de la Technosphère et de la Maison Erasmus ; la distribution à partir de 2021 de winbooks pour les élèves de 1re année secondaire.

Cette année scolaire, l’Enseignement provincial ne compte pas moins de 13 écoles d’enseignement secondaire avec 7 524 élèves, 4 centres d’éducation et de formation en alternance avec 486 élèves, 1 école d’enseignement secondaire spécialisé avec 92 élèves, pour un total de 8 102 élèves.

Il compte également les 12 campus et sites de la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) avec 10 088 étudiants répartis dans plus de 60 formations dans 12 domaines, avec plus de 30 Bacheliers, 7 Masters et 14 spécialisations. L’Enseignement provincial englobe aussi 8 Instituts d’Enseignement de Promotion Sociale (IPEPS) avec 8 859 étudiants.

“Ce qui caractérise tant notre Enseignement provincial, et nous le revendiquons pleinement, c’est son caractère qualifiant et professionnalisant qui établit le lien entre l’école et l’entreprise. Nous sommes fiers de former chez nous, tant au niveau du supérieur que du secondaire et de la promotion sociale, des professionnels qualifiés, dans des secteurs et des métiers d’avenir”, explique Muriel Brodure-Willain, Députée provinciale de l’Enseignement et de la Formation.

Le Projet éducatif de l’Enseignement de la Province de Liège est téléchargeable sur notre site web : www.mafuturecole.be.