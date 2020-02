Créée il y a quelques années afin de répondre aux besoins des personnes présentant des difficultés financières, l’épicerie sociale de Vaux-sous-Chèvremont ne se porte pas très bien… Fermée depuis octobre 2019 pour une mise en conformité des installations, et ainsi se conformer aux exigences des pompiers, cette épicerie sociale de la Croix-Rouge est prête à rouvrir mais, à ce stade, elle ne peut point…

L’épicerie est installée à La petite boutique, rue du Charbonnage, où toute personne est la bienvenue pour effectuer un achat parmi les étalages de la vestiboutique et de la brocante. Seules les personnes plus précarisées de Chaudfontaine, par contre, peuvent avoir accès à l’épicerie. Un service non négligeable sachant qu’elles peuvent y trouver des produits de première nécessité, tant alimentaires que d’hygiène, à 50 % du prix de vente en grande surface !

"Les ventes de la brocante et de la vestiboutique permettent d’éponger la différence de 50 %", précise Philippe Labalue, président de la section locale de la Croix-Rouge de Chaudfontaine. "Le souhait est bien de rouvrir le magasin qui répond à une énorme demande puisque ce sont plus de 100 familles qui sont inscrites et qui viennent y faire des courses toutes les semaines mais sur un budget de l’ordre de 40 000 €, nous enregistrons une perte de 7 500 € car nous ne pouvons plus compter sur certains dons."

Au-delà de l’aspect financier, La petite boutique souffre également d’un manque de bénévoles "disponibles et capables de gérer la brocante et la vestiboutique où il faut non seulement réceptionner les dons mais aussi trier, disposer aux étalages et vendre".

30 % en moins

À ceci s’ajoutent manifestement des relations difficiles avec la commune de Chaudfontaine… Philippe Labalue, ex-échevin MR et désormais retiré de la vie politique, déplore ainsi un manque de soutien de la commune en faveur d’un service qui répond à un besoin parmi la population locale…

"Non seulement le subside est passé, en 2019, de 1 000 à 300 €, mais nous avons également sollicité une collaboration avec la commune au niveau du plan de cohésion sociale mais nous n’avons pas eu de réponse. C’est d’autant plus incompréhensible que la Région wallonne place, au niveau de son plan de cohésion sociale, l’alimentation pour les personnes précarisées parmi les préoccupations phares ", poursuit Philippe Labalue, qui ne peut également que regretter "un manque de soutien communal pour des manifestations lucratives au profit de la Croix-Rouge".

Vous l’aurez compris, tout don est le bienvenu ainsi que des personnes de bonne volonté pour tenir le magasin !