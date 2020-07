L’épidémie de coronavirus aura des conséquences à long terme sur l’organisation d’événements. Dans les cantons de l’est, plusieurs comités organisateurs de carnaval ont déjà annoncé que les festivités seraient perturbées. À Plombières par exemple, toutes les soirées carnavalesques sont annulées, jusqu’à la fin de l’année 2020. Du côté de La Calamine, également, le comité organisateur a décidé d’annuler toutes les soirées jusqu’à la fin de l’année, y compris celle de proclamation du prince et celle du lancement des festivités prévue le 11 novembre. Le carnaval de La Calamine sera donc privé, pour la seconde année consécutive, d’un prince, son personnage central.

"Nous déciderons de la tenue ou non des cortèges du Rosenmontag le 30 octobre. Mais nous réfléchissons déjà à une forme novatrice de cortège. Cela représente un énorme travail de préparation pour les différents groupes et on envisage par exemple un cortège sans char", explique Freddy Renier, le président du comité organisateur Ke-Ne-He-Mo, du nom des entités de Kelmis (La Calamine en allemand), Neu-Moresnet, Hergenrath et Moresnet.

À Eupen, on a décidé de maintenir la soirée d’ouverture du carnaval, le 15 novembre, mais on ne désignera pas de nouveau prince. C’est donc Gilbert Ier, le prince de la session dernière qui régnera sur l’un des plus importants carnavals rhénans.

"La soirée d’ouverture du carnaval se déroulera en extérieur, de manière à pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale", explique Alain Brock, responsable communication du comité de carnaval AGK qui précise qu’une réunion se tiendra dans les prochaines semaines concernant l’organisation du cortège du lundi des roses.