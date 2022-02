Il a détourné plus de 18 000 000 euros en prétendant avoir trouvé un système de paris infaillible

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Paul Halleux, 61 ans, à 3 ans de prison ferme, 180 000 euros d’amende et des confiscations par équivalent à plus de 18 000 000 d’euros pour avoir escroqué pas moins de 4 000 victimes, partout en Belgique, mais aussi en Suisse et en France