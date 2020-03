L’appel à candidatures s’est clôturé fin septembre et tout s’est rapidement accéléré au Val Benoît. Car un site de cette envergure, avec un tel développement, avait besoin… d’un Horeca.

Ce vendredi en fin d’après-midi, le O ! bar était donc enfin inauguré. Une coupure de ruban très attendue puisqu’ici, tout se développe et l’emploi comme les logements créent des besoins… Ces besoins, leur rencontre, c’est donc l’objectif de ce nouveau bâtiment Horeca qui a été construit en lieu et place de la Mason entre le Génie Civil et l’Institut de Mécanique, à deux pas de celui de Chimie Métallurgie… soit au centre de tout. Un espace fonctionnel de 100 m² qui s’annonce prometteur.

Pour rappel, c’est bien le gestionnaire du Mad Café - bientôt rouvert dans le parc d’Avroy (Trinkhall Museum) - qui a été retenu pour animer les lieux. Il y a quelques mois, il évoquait avec nous son ambition au Val Benoît...

"Nous avions posé notre candidature car je trouve que l’endroit est génial et déjà très dynamique", nous confiait Marc Broers, enthousiaste patron du Mad. "Par ailleurs, je trouve que le lieu est magique et qu’après tant d’années à l’abandon, il mérite vraiment qu’on s’y intéresse".

Son objectif au Val Benoît : apporter un peu de folie dans cet univers a priori bureaucratique. Au menu : horaires flexibles, événementiel, touche musicale et microbrasseries à l’honneur, sans oublier le concept zéro déchet ! À découvrir…