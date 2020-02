Au mois de novembre,nous apprenions que Maxime Pans, le policier qui avait été blessé par balle à Lège, était sorti de l'hôpital. Quelques semaines plus tard, la famille de ce père de famille a donné quelques nouvelles toujours plus rassurantes concernant son état de santé. Celle-ci indique que Maxime Pans mange bien et a repris du poids malgré des efforts intensifs quotidiens qui le fatiguent suite à ses nombreuses séances de kiné et d'ergothérapie. Son moral acier le motive chaque jour à avancer "doucement mais sûrement" comme indiqué par ses proches.