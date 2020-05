Ce mercredi, nous apprenions qu’une deuxième des cinq salles "covid" du CHR de la Citadelle fermait ses portes… "et d’ici la fin de la semaine, une troisième salle devrait aussi fermer", nous confirmait le porte-parole du CHR. Bien plus qu’une lueur d’espoir après des semaines intenses au cœur de la gestion de la crise…

Au centre hospitalier régional de Liège, on reste toutefois vigilant… et on se dit d’ailleurs prêt à accueillir une deuxième vague de patients infectés ; notamment avec ce bloc opératoire intégralement reconfiguré en "salle covid". Une prouesse technique réalisée en 72 heures à peine.

"Dès le 15 mars en effet, nous avons eu une réunion de crise", se rappelle Jean-Michel Fellmann, infirmier en chef au CHR, "parmi les sujets abordés, il y avait le fait d’étendre la capacité de réponse en cas d’afflux de patients infectés". En plus des deux salles de soins intensifs donc… Le 17 mars, alors que le confinement général était décrété, un bloc opératoire était sélectionné ; un choix qui n’était pas fait par hasard, expliquent les Drs Mathy et Franquet, anesthésistes réanimateurs. "Grâce au cloisonnement, cela nous permettait en effet d’avoir un résultat optimal." Non sans mal, cette reconversion n’étant pas le plus aisée. Il a en effet fallu vider la zone et la rééquiper… sans oublier d’archiver les nouveaux médicaments. "Penser à tout en très peu de temps." "Mais ce que nous avons réalisé, c’est ce qui se rapproche le plus d’une salle de soins intensifs", poursuit l’infirmier en chef qui salue tous ses collègues du service, "chacun ayant mis les bouchées doubles".

Et d’obtenir un espace polyvalent, mixte, composé de 6 lits de soins intensifs, utiles en cas de crise. S’ils n’ont pas été utilisés à ce jour, "ce fut tout proche. Jamais nous n’avons eu un tel rush aux soins intensifs, même pas lors de l’attentat de la place Saint-Lambert".

La force de cette zone ? Son caractère hybride donc. Les équipes soignantes le savent par ailleurs : c’est un exemple qu’il faudra sans doute suivre à l’avenir. "Désormais si nous devons à nouveau augmenter la capacité de lits aux soins intensifs, nous pouvons le faire rapidement." Personne ne doute au CHR que pareille situation se reproduira. Ou comment le progrès émane de la crise.