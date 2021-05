Dans le contexte difficile que nous vivons, chaque occasion de faire des découvertes est bonne à prendre.

C'est pourquoi, la Province de Liège entend apporter sa contribution dans le cadre de ses missions culturelles par l'ouverture d'une nouvelle exposition.



Après avoir été contrainte d’annuler les deux dernières expositions, la Province rouvre enfin les portes de la Maison des Métiers d’Art pour une exposition consacrée au Val Saint-Lambert et à la collaboration menée avec le collectif liégeois de street art La Cabane. Depuis 1826, la cristallerie cultive une riche tradition de fabrication du cristal de qualité supérieure. Elle représente un élément essentiel de l’héritage culturel et industriel" Made in Belgium". Aujourd’hui, le Val Saint-Lambert souhaite transmettre cette tradition séculaire d’élégance et de style aux générations suivantes. Dans cette démarche, elle s'est associée avec le jeune collectif de street art, qui a customisé plusieurs des pièces du Val pour en livrer une approche inédite et résolument contemporaine.

Pour Constant Beerden, maître-verrier au Val Saint-Lambert, « ce sont souvent les rencontres les plus inattendues qui font de l’art un réel chef-d'œuvre… Du savoir-faire classique belge à l’art urbain, il n’y a parfois qu’un pas. Et si personne n’aurait pu envisager les synergies entre la traditionnelle cristallerie et le fougueux collectif La Cabane, la customisation de quelques pièces uniques marquera, peut-être, le départ d’une belle aventure artistique. »

Le tout est à découvrir du 26 avril au 19 juin 2021 à la Maison des Métiers d’Art, 7 rue des Croisiers à 4000 Liège.

Du lundi au vendredi de 12h à 18h. Le samedi de 10h à 16h | Fermé les jours fériés. Entrée libre.

Rens. au 04 279 53 54 – 04 279 53 04 et sur www.provincedeliege.be/metiersdart/expos