Bonne nouvelle, forte de son succès, l’exposition Illusions, vous n’allez pas y croire !, initialement prévue jusqu’au 30 mai est prolongée jusqu’au 4 juillet. Depuis son ouverture, le 27 février dernier, l’exposition a déjà accueilli plus de 15.000 visiteurs.

La Cité Miroir à Liège va donc continuer à mettre vos sens à rude épreuve. Cette création du Centre d’action laïque de la province de Liège (CAL) vous plonge en effet dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses, les sensations troublées et les vérités multiples.

Illusions d’optique et mirages tactiles ou auditifs vous feront perdre la tête le temps de la visite. Bref, une occasion de s’amuser et de comprendre que notre cerveau, aussi intelligent soit-il, se laisse berner assez facilement.

En proposant cette exposition, le Centre d’action laïque de la province de Liège invite le public à mieux comprendre les mécanismes qui affectent notre jugement et nous font voir le monde selon des perspectives différentes.

Les expériences sont expliquées et contextualisées pour amener le visiteur à réfléchir sur son propre point de vue, son rapport aux normes et aux différences d’opinions, de perception et sur les moyens de les partager avec les autres.

Caution scientifique

Le projet est parrainé par Albert Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Il a travaillé pendant 10 ans à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, se focalisant sur les troubles anxieux et la résilience.

En parallèle, avec des collègues chercheurs, il a fondé “Chiasma” (en 2014), une structure qui se focalise sur le raisonnement critique et la flexibilité mentale, notamment sur la manière dont nous formons nos opinions et comment cela impacte nos prises de décisions.

En 2019, il a publié “Votre cerveau vous joue des tours”, un ouvrage sur la manière dont nos souvenirs peuvent être altérés et la propension que nous avons à adhérer aux fake news.

Albert Moukheiber accompagnera chaque visiteur sous forme de capsules vidéo dans lesquelles il contextualisera et expliquera les différentes étapes de l’exposition et leurs enjeux.

Informations pratiques : À partir de 7 ans. Tarif : 7 €/5 € (- de 26 ans)/3 € par personne (groupe scolaire). Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Vingt personnes maximum par demi-heure afin de respecter les mesures sanitaires. Infos et réservations : 04/230 70 50, reservation@citemiroir.be ou www.citemiroir.be.