Vu son succès, l’exposition immersive « De Monet à Kandinsky » est prolongée jusqu’au dimanche 10 octobre.

Présentée pour la première fois en Europe et après avoir attiré plus de 25.000 visiteurs en à peine trois mois, l'expo partira sous d'autres cieux, vers les Etats-Unis.

L’exposition a bénéficié d’un excellent bouche-à-oreille, comme en attestent les nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux. Après un démarrage plutôt lent suite aux intempéries catastrophiques de juillet, l’exposition a connu un succès croissant, ravissant de nombreux Liégeois séduits par la qualité du spectacle et des animations proposées.

Le spectacle immersif dans la Black Box, qui présente les œuvres animées de dix Grands Maîtres de la peinture durant cinquante minutes, permet aux visiteurs de pénétrer l’univers de ces grands peintres, de voir leurs œuvres s’animer sur des écrans géants à 360 degrés, de découvrir des imaginaires passionnants, et au final, de donner l’envie de découvrir les peintures originales dans les musées où elles sont exposées…

La visite se complète utilement par la découverte de la Galerie introductive présentant les biographies des dix peintres et le contexte général qui a conduit à la révolution vers l’impressionnisme et une multitude de courants artistiques nouveaux, et se poursuit agréablement par l’expérience de réalité virtuelle permettant de s’immerger au milieu du jardin de Monet à Giverny, et par l’invitation à se prendre en photo dans le cadre d’une œuvre de son choix.

A noter que des créneaux supplémentaires ont été ouverts en semaine le matin, à 9h et 9h30, pour les visites scolaires (réservation : Jordan Sauvage, js@enjeu.be)… Il est vrai que les enfants sont sensibles aux couleurs, aux objets animés dans les tableaux, à la musique, et qu’il s’agit pour eux d’une belle initiation au monde de la peinture.



Réservations :

L’exposition est accessible de préférence sur réservation via https://monetkandinsky.ticketlive.be