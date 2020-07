Bonne nouvelle, le visiteur n'est plus obligé de réserver sa visite pour découvrir l'exposition Toutankhamon à la gare de Liège-Guillemins.

La réservation reste toujours souhaitée et garantit au visiteur le choix du jour et de la tranche horaire de sa visite, mais il lui sera dorénavant possible de venir "à l’improviste", seul ou en famille, pour se rendre à la rencontre du pharaon oublié. Les visites en groupe sont également possibles, sur réservation. Les gestes barrières sont évidemment d'application.



L'escape game ouvert

Dans le même temps, l’escape game "La malédiction du Pharaon" reste ouvert aux groupes de 2 à 6 personnes, moyennant réservation préalable. A noter que les participants ont l’opportunité de gagner une croisière en Égypte pour deux personnes (gagnants tirés au sort à la fin de l’exposition).



Renseignements pratiques:



- L’exposition est ouverte 7 jours sur 7, de 09h45 à 18h30 à la gare de Liège-Guillemins

- Vente des billets uniquement en ligne sur : www.europaexpo.be

- Tél: +3242244938

- info@europaexpo.be