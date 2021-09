Liège Le député liégeois Mauro Lenzini estime qu’avec Chertal, cette extension est de trop.

L’extension du zoning des Hauts-Sarts, la fameuse zone 4 (à Hermée, Oupeye), est-elle toujours utile ? Pour le député PS Mauro Lenzini, la réponse semble aujourd’hui être clairement… "non". Du moins si l’on tient compte des récentes annonces wallonnes à l’égard des friches reconverties, à Chertal notamment.

Ce mardi, le député liégeois a donc directement interrogé le ministre de l’Économie, Willy Borsus, sur son intention, non sans rappeler le prix déjà payé par Oupeye.

"À la mi-avril, au moment où vous annonciez le début de la procédure de démolition des sites liégeois d’Arcelor Mittal, la presse relatait à la fois vos propos et ceux de la Sogepa (via son porte-parole) qui pourraient résonner tout autrement et avoir une influence sur l’extension des Hauts-Sarts (sur la commune d’Oupeye, tout comme le site de Chertal)", a rappelé ce mercredi le député socialiste.

Comme ce dernier le souligne en effet, l’objectif affiché par le gouvernement est d’atteindre "un total de 100 hectares dépollués et reconvertis chaque année. Une manière de pallier la pénurie de terrains susceptibles d’accueillir de grandes activités économiques tout en préservant les terres agricoles des appétits industriels".