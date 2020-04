La Haute Ecole Libre Mosane a décidé d’annuler les cours en présentiel jusqu’au 15 mai mais rencontre encore d’autres difficultés.

Après les universités, les Hautes Ecoles vont-elles également suspendre leurs cours en présentiel jusqu’au début des examens ? C’est la question que tout le monde se pose actuellement. La Haute Ecole Charlemagne, qui compte cinq implantations dans la province de Liège, a déjà pris les devants en annonçant que les leçons ne reprendraient pas cette année scolaire.

Du côté de la Haute Ecole Libre Mosane, les professeurs et les étudiants ne se verront plus en classe avant le 15 mai. "Cela nous laisse une période de battement d’une quinzaine de jours avant le début des examens. Si la situation sanitaire nous le permet, cette période sera utilisée pour répondre aux questions des étudiants et pour réaliser certaines activités en présentiel", explique Alexandre Lodez, le directeur-président de la Haute Ecole.

Pour le déroulement des examens, une piste a également été envisagée. "Nous sommes bien sûr dans l’attente d’une levée partielle du confinement. Pour les oraux, les professeurs pourront peut-être procéder par vidéoconférence. De nombreux examens écrits sont présentés sous forme de QCM. Des personnes étudient actuellement des solutions afin que ceux-ci puissent être réalisés à distance. La plus grande problématique se situe au niveau des laboratoires."



De quoi ouvrir des portes à la créativité des étudiants pour se faire aider ? "Le facteur temps jouera un rôle important. Nous tentons également de résoudre des problèmes liés à l’identification de l’étudiant. Mais il est certain que nous nous baserons beaucoup sur une forme de confiance."



L’école, qui propose un large panel d’orientations, doit faire face à un autre problème : les stages. Certains n’ont pas pu aller jusqu’à leur terme, alors que d’autres n’ont jamais commencé. "Ça n’a pas plu à madame la ministre mais nous avons pris la décision de suspendre les stages dès la deuxième semaine de confinement. En comptabilité et en informatique par exemple, certains stages se font en télétravail. Dans l’enseignement, la question ne se pose même pas. Mais le problème se situe dans le paramédical, chez les futurs infirmiers et sages-femmes", poursuit Alexandre Lodez.



"Nous devons faire face à des contraintes européennes quant au nombre d’heures à prester. Soit l’UE assouplit ses règles, soit nous devrons laisser la session ouverte durant deux ou trois mois pour permettre à ceux qui sont en année diplômante de terminer leurs stages. Pour les autres, nous trouverons une solution durant le cursus. Plusieurs pistes ont été proposées à la ministre mais il nous faut des garanties sanitaires. Par exemple, beaucoup trop d’étudiants doivent revenir chez eux avec leurs habits de travail sales, qu’ils ont utilisé dans les hôpitaux", conclut l’homme à la tête de l’Helmo.

Les autres établissements de la ville et de la province de Liège pourraient suivre ce modèle dans les prochains jours, même si rien n’a encore été officiellement décidé.