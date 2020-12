Savez-vous qui est l’Ansois qui reçut, des mains du représentant de Napoléon Bonaparte, la Légion d’Honneur, accompagnée d’une pension ?

Savez vous également qu'Ans eut son "Aérodrome permanent", avec pavillon de presse, hôtel des PTT et grand restaurant… des photographies attestent de cette époque.

Pour les retrouver… ainsi que des centaines d’autres, la Commune d’Ans via son service de la Culture vient de mettre en ligne une bibliothèque virtuelle.

Bibliotheca-Ans plonge les internautes dans l’histoire d’Ans, Alleur, Loncin et Xhendremael.

Elle présente des documents,- cartes postales, photographies d’antan, cartes, témoignages mettant en lumière l’histoire locale : les quartiers d’autrefois, le passé industriel et rural, culturel et sportif, les guerres et les événements tragiques qui l’ont émaillée.

Il s’agit, bien sûr, d’un site en perpétuelle évolution, ouvert aux commentaires et qui s’enrichira des documents prêtés par des particuliers.

Plongez dans le monde d’autrefois.

https://bibliotheca.ans-commune.be