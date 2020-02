L’homme a été interpellé grâce à des patrouilles de surveillance mise en place par la zone de Police locale.

La nuit du 16 au 17 février, un individu s’était introduit chez une dame âgée de 95 ans en se faisant passer pour un agent de police. Il avait ensuite violenté la victime, avant de s’emparer d’une somme d’argent indéterminée et de prendre la fuite.

Le 16 février dernier, en matinée, un individu se présente au domicile de la victime pour commettre un cambriolage. Cette tentative restant vaine, durant la nuit, vers 00h30, ce même individu revient sur les lieux et se fait passer pour un policier. La dame d’un certain âge ouvre la porte à l’homme qui la pousse ensuite violemment contre un radiateur. Il s’empare alors de l’argent de la propriétaire et disparaît dans la nature.

Mardi, peu avant minuit, l’homme a été intercepté par une patrouille de surveillance mise en place par la zone de Police locale à la suite de cet événement. Sur le suspect, les policiers ont retrouvé un couteau ainsi qu’une pince. L’homme a indiqué qu’il avait soif et comptait sonner chez un habitant de la rue pour demander de l’eau.

Le suspect, un toxicomane connu notamment pour des faits de vols qualifiés, a été privé de liberté et déféré jeudi au parquet de Liège.