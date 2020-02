L'individu retranché chez lui et menaçant de faire exploser sa maison, rue des Champs à Awans (province de Liège), a été neutralisé durant la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le bourgmestre Thibaud Smolders. Aux alentours de 19h, un voisin avait appelé la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans après que le suspect a annoncé sa volonté de faire exploser une bonbonne de gaz.

Le bourgmestre et le chef de la zone de police ont alors décidé de faire appel au POSA, unité spéciale de la police fédérale, pour entamer une discussion avec l'homme. Une négociation qui s'est avérée non concluante. Les autorités avaient par ailleurs décidé d'évacuer les habitations situées sur 70 mètres et de part et d'autre du domicile du suspect.

Les forces de l'ordre ont finalement pris la décision d'agir après minuit. "La personne concernée représentant un danger pour elle-même mais aussi pour les personnes présentes. Il a été décidé d'intervenir, le substitut du procureur du roi étant alors présent. La personne a été neutralisée. Il n'y a aucun blessé", a précisé sur les réseaux sociaux Thibaud Smolders.

Pour l'heure, les motivations du forcené sont encore inconnues. Selon les premiers éléments, la personne se trouvait dans une situation d'isolement.