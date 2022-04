Avec quelque 4.100 collaborateurs et près de 200 métiers représentés, l’hôpital de la Citadelle est un employeur majeur de la province de Liège. Véritable « ville dans la ville », l’institution est sans cesse à la recherche de nouveaux talents, comme le confirme Valérie Maréchal, directeur des Ressources humaines :

La pandémie a clairement mis en lumière les acteurs de soins, et les hôpitaux en particulier : « On ressent effectivement une nouvelle forme de reconnaissance de la part de la population, avec des candidatures spontanées qui mettent souvent en avant le besoin de sens dans le travail, ce qu’une institution comme la nôtre permet », poursuit Valérie Maréchal. « Car tous les métiers – médicaux ou non - œuvrent pour une même finalité : le bien-être du patient ».



Une journée d'immersion

Mercredi 20 avril, le Cita Job Day va permettre aux candidats une véritable immersion dans le quotidien de l’hôpital, comme le détaille Aurélie Milis, responsable communication : «La situation sanitaire nous permet aujourd’hui de proposer un événement hybride : après une conférence introductive (à suivre en présentiel ou en distanciel), les participants pourront choisir leur programme à la carte : visites de services et tables rondes (à la Citadelle), Speed recrutements (en présentiel ou en distanciel), ‘chat’ virtuel avec le service RH, ... L’idée est de faciliter la vie des (futurs) collaborateurs qui pourront choisir la formule la plus adaptée à leurs impératifs ».



Pour cette édition, quatre secteurs seront mis en exergue, à savoir les soins (infirmier(ères) et technologues), le médical (médecins spécialistes et dentistes), les métiers techniques et l’informatique :, explique Aurélie MilisL’hôpital de la Citadelle poursuit ainsi sa politique d’attractivité, tant vis-à-vis des collaborateurs que des patients :

aggravé par deux ans de crise sanitaire, nous nous devons de renforcer en permanence nos équipes pour offrir des soins de haute qualité », conclut Sylvianne Portugaels, directeur général : « Engager des nouveaux collaborateurs, c’est aussi s’engager vers toujours plus d’excellence : ensemble, nous sommes non seulement plus forts, mais nous sommes aussi plus compétents. La richesse de notre hôpital réside dans la multitude de talents qu’il emploie ».

En pratique : rendez-vous le mercredi 20 avril 2022 dès 13h. Inscription via www.cita-job-day.be