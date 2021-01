Fin novembre déjà, ils tiraient la sonnette d’alarme, à l’approche des fêtes et à l’aube d’une période traditionnellement animées… ils, ce sont les acteurs de l’Horeca et plus précisément d’une région qui fait le plein à Noël, les Hautes-Fagnes et les Cantons de l’Est en province de Liège.

Aujourd’hui, l’Association hôtelière des Hautes Fagnes a décidé de publier une nouvelle lettre ouverte tout en lançant une pétition, pour un assouplissement urgent des mesures sanitaires, mesures qui, insistent-ils, font mourir le secteur...

"Depuis mi-octobre, tout le secteur est à l’arrêt et aucun lien de cause à effet ne peut être imputé au secteur Horeca comme étant vecteur de transmission du virus", rappelle Laurent Dethier, président de l’association. "Les établissements Horeca ont fait beaucoup d’efforts pour respecter les mesures imposées par notre gouvernement. Malgré toutes ces mesures nous avons été contraints de fermer nos établissements. A ce jour et depuis le début du confinement du 15 mars 2020, nos établissements ont été fermés 184 jours, soit plus de six mois de fermeture administrative sur l’année".

Évoquant la souffrance des indépendants mais aussi de leurs employés, des fournisseurs, de tout un secteur, l’association rappelle que la situation est destructrice tant sur le plan financier que psychologique. Les aides ? Elles ne permettraient tout simplement plus de survivre au regard des nombreuses taxes à honorer… "Demain, nous ne serons plus en mesure de garder nos établissements en vie. Nous sommes à l’agonie"…

Plus qu’une réouverture, ils plaident donc pour un réel plan de relance, avec un gel de la TVA à 6 % pour la nourriture et les boissons non-alcoolisées, une annulation de cotisation sociale et des charges patronales pour l’année 2021, un salaire garanti à 100 % pour le personnel, une harmonisation des primes pour toutes les régions du pays, un gel des loyers pour les locataires ou un remboursement pour la période de fermeture, une exonération du cadastre pour les propriétaires ou encore un moratoire sur l’obligation des reports de crédits, entre autres… Et d’évoquer aussi la nécessité de promouvoir les vacances "chez nous afin de faire vivre l’économie de notre pays".

Cette situation, c’est celle de tout un secteur bien sûr… un secteur qui, en Belgique, représente 58 000 commerces et 128 000 employés ! "Autant de familles qui souffrent et se sentent abandonnées. Nous aurions pu opter pour une manifestation mais, soucieux du protocole sanitaire à respecter, nous préférons exprimer notre désarroi de façon épistolaire, évitant ainsi toute propagation du virus. Mais la colère gronde et la marmite risque d’exploser bientôt…"