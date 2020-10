Ce mardi, les avocats de soixante-trois représentants des restaurateurs et cafetiers de la région liégeoise ont introduit une demande devant le président du tribunal des référés de Liège pour empêcher l’État belge de pouvoir sanctionner leurs clients en cas de découverte d’ouverture des établissements ordonnée par le Comité de concertation pendant quatre semaines. En tout, il s’agirait d’environ 50 000 établissements selon les avocats.

" Nous reprochons à l’État belge d’avoir commis une faute en décidant de fermer les établissements Horeca" , indique Me Mouton qui intervient aux côtés de Me Molders-Pierre et Me Pesesse. "Nous estimons que la décision est fautive à au moins trois égards. La mesure a été prise par une personne, la ministre de l’Intérieur, qui n’était pas compétente pour le faire, seule. La mesure est discriminatoire. Elle ne vise que les établissements Horeca, et encore pas réellement tous et c’est le seul secteur économique à qui on a imposé une telle fermeture, sans que ce ne soit justifié objectivement et raisonnablement. L’idée c’est que si on souhaite ne fermer qu’un seul secteur, il faut des justifications claires et objectives et ce n’est pas le cas pour l’Horeca. De plus, cet arrêté ministériel érige de nouvelles infractions assorties de peines relativement graves. Selon nous, c’est une violation du principe dit de légalité des infractions et des peines en vertu duquel il appartient au législateur et à lui seul d’établir les infractions et d’en fixer les peines."