Voici plusieurs mois que le secteur Horeca est à l’arrêt. À l’agonie "et pourtant essentiel à notre économie urbaine", l’ASBL Commerce Liégeois réclame une réaction rapide des autorités et une "réévaluation des mesures sanitaires". Comme pour les coiffeurs et esthéticiennes.

Pour l’association de défense des commerçants et indépendants, si les commerces sont accessibles pour le plus grand bonheur de leur clientèle, l’Horeca doit aussi pouvoir rouvrir, ce qui permettra de participer "activement au respect des règles sanitaires".

En cas de fortes affluences en effet, les files devant et dans les magasins sont proscrites. "Les clients n’ont donc d’autre choix que de déambuler en masse - au mépris de la distanciation sociale - dans les piétonniers des centres-villes, les allées des centres commerciaux ou encore dans les rues des zones commerçantes en périphérie", note l’ASBL. Or, l’Horeca "améliore la patience et la discipline" et permet la mise à disposition de commodités. Et de souligner que "commerce et Horeca forment un ensemble indissociable". De plus, il n’existe "pas de données scientifiques prouvant que l’Horeca est un cluster de propagation du virus". On n’a pas non plus vu de "diminution significative des contaminations suite à la fermeture". Si ouverture, l’Horeca veillera à la "mise en place de toute une série de mesures visant à garantir la sécurité des clients".

Et de conclure que "les aides, les takeaway ou les livraisons ne sont pas viables sur le long terme ! L’Horeca a besoin de travailler, faisons-lui confiance, laissons-le ouvrir ses portes !"