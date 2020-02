C'est l'avis du député-bourgmestre de Hannut.

Ce mercredi, le député-bourgmestre de Hannut Manu Douette (MR) a fait une déclaration d'intérêt régional sur l'importance de l'hydrogène dans la transition énergétique.



Il a interpellé, en séance plénière, le Parlement wallon sur le rôle prépondérant que l’hydrogène doit selon lui jouer dans la transition énergétique.

Il a appelé tous ceux oeuvrant à cette transition énergétique à propulser la Wallonie comme locomotive du développement de l’hydrogène dit "vert".

"De plus en plus de voix annoncent que le modèle du “tout à l’électrique” risque de coûter plus cher que l’essence et le diesel", souligne Manu Douette.

Et d'estimer que les batteries électriques qui fleurissent ne seraient qu’un système transitoire en attendant le développement de l’hydrogène.

"Il est en tout cas certain que l’hydrogène vert fera partie du mix énergétique nécessaire à nos sociétés pour réussir leur transition".

Pour le Hannutois, la Wallonie ne doit pas se tromper de wagon en développant le tout à l’électrique qui risque de s’avérer "une solution partielle, inadaptée et coûteuse".

Selon lui, l’hydrogène peut répondre à deux enjeux de la transition énergétique : la décarbonation du secteur des transports et la variabilité des énergies renouvelables.



"L’hydrogène s’avère être actuellement le moyen le plus prometteur de stockage massif d’électricité et représente un cercle vertueux pour la transition énergétique".



Enfin, son développement ouvre selon lui les portes d’une production et d’une gestion électrique décentralisée autour de communautés d’énergie locales.



Manu Douette appelle donc tous les acteurs dans le domaine de l’énergie à prendre le train de l’hydrogène en marche pour faire de la Wallonie une pionnière.