Et ce malgré la réouverture progressive des musées et lieux d’exposition dès le 18 mai.

Alors qu’un déconfinement très progressif est en cours depuis ce lundi 4 mai, il faudra encore attendre afin qu’une vie normale puisse reprendre son cours.

Ceci est vrai pour les entreprises et les commerces ainsi que pour les écoles et l’Horeca mais aussi pour le secteur culturel au sens large.

À cet égard et alors que les salles de spectacles ne sont pas près de rouvrir leurs portes au public, sans compter les festivals et autres évènements qui ne pourront pas avoir lieu, la date du 18 mai a été avancée pour une réouverture des musées.

Plusieurs d’entre eux, via leurs représentants, participaient ce lundi à une vidéoconférence organisée par l’agence Caracas. Et parmi ces derniers, figurait notamment Carl Havelange, soit le directeur du Trinkhall Museum qui n’est autre que l’ancien Mad Musée situé dans le parc d’Avroy à Liège.

Rénové il y a peu, il devait être inauguré mi-mars mais le coronavirus en a voulu autrement. Et après avoir envisagé un report à la rentrée prochaine , " une ouverture est désormais prévue dès mi-juin " .

Selon son directeur, une attention sera portée d’ici là à la sécurité tant du public que du personnel. Mot d’ordre qui sera également de mise dans bien d’autres lieux d’exposition liégeois.

C’est ainsi qu’à la Cité Miroir de Liège, son directeur Jean-Michel Heuskin évoque " une ouverture progressive deux jours par semaine en plus des week-ends ". Estimant que cela ne sera pas simple, il annonce la prolongation de l’exposition "Goulag" qui était en cours et la possibilité de reporter celle sur Giacometti.