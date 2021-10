Qu'est-ce que les Urban Youth Games ? Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui entend promouvoir, à travers diverses initiatives, l'inclusion des jeunes par le sport et la culture. Sont visés des jeunes à partir de la 5e et 6e années du primaire. Le respect, l'ouverture d'esprit et l'honnêteté sont des valeurs défendues lors des différentes actions des Urban Youth Games, dont le président n'est autre que le pongiste Jean-Michel Saive. Pour atteindre les objectifs fixés, l'équipe des UYG travaille avec différents partenaires comme des experts en éducation, l'agence pour l'intégration et l'inclusion ou encore des fédérations sportives.

Cette année, les Urban Youth Games organiseront six événements dans trois villes hôtes, dont deux en province de Liège. Sous le slogan "On Your Marks", les Urban Youth Games y donneront, ce vendredi 8 octobre, le coup d'envoi d'une année scolaire sportive et inclusive.

Ce vendredi, le rendez-vous est donné à la piste cycliste provinciale d'Alleur, route Militaire (Ans). Les écoles participantes y seront accueillies dès 8 h 30 et des activités sportives leur seront proposées tout au long de la journée. Journée qui se clôturera vers 15 h 15 par une remise de médailles. Même programme le vendredi 29 octobre au Pôle Ballons de la Province de Liège à Waremme, chaussée Romaine.

"Les événements seront complétés par un challenge digital, du 24 septembre au 29 octobre, pour tous les enfants des écoles primaires belges. Une fois ce défi en ligne lancé, les jeunes, ainsi que leur famille, leurs professeurs, leurs camarades de classe ou amis, pourront participer à diverses activités pour avoir une chance de gagner des prix au profit de leur école", précise-t-on du côté des Urban Youth Games.

De plus, les UYG lanceront chaque mois un nouvel inclusive playbook via leur site Internet (accès gratuit). "Il s'agit d'outils pédagogiques avec lesquels les professeurs d’éducation physique peuvent favoriser l'inclusion par le sport tout au long de l'année scolaire".