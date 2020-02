C’est sur "ses" terres, à Aywaille, que nous avons rencontré Philippe Dodrimont, infatigable politique, dans un somptueux hôtel qui associe les attraits du cyclisme et du tourisme, deux de ses passions. Ce R-Hotel, un dossier pour lequel il a mouillé la chemise, comme beaucoup d’autres dossiers à Aywaille et à Liège d’ailleurs.

Il faut dire que l’homme a déjà "crapahuté" depuis ses débuts en politique en 1987, occupant les fonctions de conseiller communal, conseiller provincial, échevin, bourgmestre, député wallon, sénateur… "Il n’y a que ministre que je n’ai pas encore fait", sourit-il. Un poste qu’il ne refuserait sans doute pas même si, il le sait, cette offre risque de se faire attendre, lui qui est déjà passé à deux doigts de la fonction de gouverneur de la Province de Liège… "Je m’en rends compte plus que quiconque, le fait de ne pas avoir fait d’études supérieures, je le paye cher"…

Âgé aujourd’hui de 55 ans, l’homme n’a bien sûr pas à rougir de son parcours car sa carrière, il l’a forgée à force de travail, d’abnégation… et grâce à son capital "humain". Avant même de se lancer en politique, Philippe Dodrimont avait déjà un carnet d’adresses bien rempli…

Son déménagement de Werbomont, "où mon père était menuisier et mon grand-père bourgmestre PSC", aux Crètalles à Aywaille, à l’âge de 8 ans, Philippe s’en rappelle comme du "plus beau jour de ma vie". Car il est un homme de contact et, après des études secondaires laborieuses - "j’étais un enfant rebelle aux cheveux longs" -, c’est dans la fonction de garçon de café qu’il s’accomplira, "au Gambrinus". Ici, il connaît tout le monde et, déjà, il se met au service des autres… "Les gens venaient me trouver, je les écoutais, je donnais des conseils". Un vivier humain qui le suivra.

Une rencontre…

Puis vint sa rencontre, à la terrasse du Gambrinus, avec un certain Joseph Bonmariage, bourgmestre libéral d’Aywaille. L’homme l’a repéré, lui propose du travail et, rapidement, Philippe est propulsé sur la scène politique où il fera de l’ombre à tous ses colistiers. "Mais malgré un gros score dès 1988, le 2e de la liste, j’ai dû attendre 1993 pour être échevin", se souvient-il. Leçon d’humilité, qu’il ne regrette pas, lui qui a continué à travailler, à l’aménagement du territoire notamment, une passion. Patience encore lorsqu’en 2000, Joseph Bonmariage, son mentor, se représente pour atteindre 50 ans de mandats. Il se souvient aussi du score : "j’avais obtenu 1 059 voix et lui 1 060, c’était un signe".

La suite, on la connaît : promu bourgmestre dès 2003, fonction qu’il occupera 15 ans, Philippe Dodrimont gravira ensuite les échelons, devenant député wallon (2009) et président de la fédération MR de l’arrondissement (2004). Deux fonctions qu’il occupe toujours… "Je me représenterai d’ailleurs à la fédération en fin d’année", nous confie-t-il. Depuis peu, il occupe également le poste de secrétaire au sein du bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Levé à 5 h 30…

Ses atouts ? Son électorat donc - il fut à deux reprises le bourgmestre le plus populaire de l’arrondissement - mais aussi sa force de travail. Ses journées ont toujours été remplies même si, depuis qu’il n’est plus bourgmestre, il dit retrouver quelques soirées. "Ce qui me permet de souper avec ma femme, chose qui n’a presque pas été possible durant 20 ans. Mais je me lève toujours à 5 h 30 du matin pour m’occuper de mes 8 ânes et de mes 3 poneys". Sans compter les 20 chats dont il s’occupe avec Pascale, la mère de sa fille, son épouse qui l’épaule depuis toujours.

Aujourd’hui plus que jamais, son regard est donc tourné vers Liège et la Région. Plus question de faire demi-tour, nous assure-t-il, "d’autant que l’équipe en place fait de l’excellent travail". Et qu’il a encore de (très) nombreuses idées. "J’ai conscience que ma vie est exceptionnelle. Chaque jour, je m’émerveille de pouvoir m’intéresser librement à tous ces dossiers qui me passionnent".