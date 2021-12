Toxicomane et schizophrène, il a été signalé pour la dernière fois en Italie. Sa fille et son épouse le recherchent sans relâche.

Angelo Lo Presti, 54 ans, est un toxico bien entamé, aux tendances schizophréniques depuis environ six ans. La cause de son état psychique est à puiser dans son ultraconsommation. Il a fait quelques séjours en prison, pour des faits de drogue ou menaces, et un dans un hôpital psychiatrique.

Toxico, son épouse Béatrice l’a été aussi. C’est du reste en raison de ce point commun que deux des quatre enfants ont dû être placés. Le petit frère dans une famille d’accueil, Loredana chez ses grands-parents maternels.

