Il y avait foule ce lundi soir au conseil communal de Waremme. Non pas car il y avait une profusion de points à l’ordre du jour ni pour le retour de l’ancien premier échevin Albert Gérard. En début de séance, le bourgmestre de l’entité Jacques Chabot (PS) a procédé à une série d’hommages et autres mises à l’honneur. Et ce, de plusieurs associations, dont le Team cycliste de Hesbaye ainsi que de citoyens méritants.

Parmi ces derniers, il fut notamment question du karatéka Michel Lelièvre, soit le compagnon de l’échevine Catherine Claes, mais aussi de personnalités issues du monde culturel (une écrivaine et une éditrice locales ainsi qu’un auteur à succès).

Avant d’entamer l’ordre du jour, le premier point ayant trait au projet Hexapoda étant le plus important, le maïeur waremmien a également rendu hommage au scientifique de renom Philippe Mathieu, décédé samedi dernier.

Quant à Hexapoda, il s’agit pour rappel du plus grand insectarium européen qui a vocation à s’installer dans le village de Grand-Axhe. Plus précisément sur le site de la Maison de Hesbaye, au sein même d’une zone naturelle que la Ville a entrepris de développer depuis une vingtaine d’années.

L’échevin en charge de ce projet, soit l’un des plus importants de la législature, a rappelé l’enveloppe budgétaire des 1,4 million d’euros (issus tant de la Région que de la Province et de la Ville) consacrée à ce dernier.

Soit selon ses dires un montant largement insuffisant suite à la remise des offres. Il a donc été légèrement revu, notamment en ce qui concerne les accès PMR et les aménagements extérieurs.