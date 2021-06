FLéMALLE À Flémalle-Haute. Le projet global prévoit aussi le réaménagement de la place.

Cela fait un moment que l’on entend dire que l’office communal du tourisme de Flémalle, installé de manière peu visible à Chokier, s’établira au sein du bâtiment désormais inoccupé de la gare de Flémalle-Haute… Le projet vient de franchir une étape cruciale lors du conseil communal de ce lundi soir. Le lancement du marché public visant à procéder à la rénovation et à la transformation du bâtiment a été approuvé.

Ceci est le premier volet du projet envisagé pour la place de la gare de Flémalle-Haute tel que défini dans le master plan du centre de Flémalle. L’endroit y est pointé comme l’un des pôles d’attractivité à mettre en valeur.

Dans un premier temps, donc, il s’agit de procéder à la rénovation et à la transformation du bâtiment de manière à y intégrer diverses fonctions. Comme annoncé, l’office du tourisme y sera installé et trois logements y seront créés. Ceux-ci seraient prioritairement dédiés à des pompiers volontaires. En effet, la commune disposant d’une caserne sur son territoire, qui constitue un poste avancé de la zone de secours de Liège, un pompier, pour y travailler, doit habiter à 7 ou 8 minutes maximum et ce, conformément aux dispositions de l’aide médicale urgente.

"Il a également été décidé d’y maintenir une salle d’attente pour les navetteurs et d’y implanter un relais-vélo", a souligné Frédéric Vandelli, l’échevin en charge du Patrimoine communal.