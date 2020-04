Lancée par des supporters du Royal Football Club Liégeois, elle a largement dépassé les objectifs.

Les supporters du Fast Side du RFC Liège ont mis sur pied l’opération Liège-Sur-Vivra. Cette ASBL créée sur base de Liège-Vivra, qui avait permis aux supporters de sauver leur club en 2011, avait pour but de venir en aide aux hôpitaux dans la lutte face au coronavirus.

L’objectif était de récolter 35.000 euros pour pouvoir offrir un respirateur au CHR de la Citadelle. Convaincu par l’initiative de ses fans, le club a rapidement décidé de soutenir cette action en organisant une ventes aux enchères des maillots de joueurs actuels ou anciens du club.



Grâce à cela, les compteurs ont explosé. Les pièces rares telles que le maillot dédicacé par tous les joueurs du match contre Benfica en Coupe d’Europe ou encore celui de la finale de la Coupe de Belgique remportée en 1990 par le RFCL ont rapporté plusieurs milliers d’euros. C’est ce dernier mis en vente par Moreno Giusto qui a rapporté le plus : 3.610€.

"Avec le maillot de Luc Ernes vendu à 1.000€, nous avions déjà atteint un palier mais là…", s’étonne Raphaël Schmitz, l’un des supporters à la base de cette action. "Sans ces enchères, les gens n’auraient jamais déboursé autant d’argent."



Au moment de relever une dernière fois le compte en banque, Raphaël Schmitz et ses amis sont restés ébahis : + 54.987,17€. "Les gens ont donné sans rien attendre en retour, alors que certains sont au chômage technique." Une somme au-delà de toutes les espérances qui permettra d’aider bien plus de monde que prévu. "35.000€ iront à l’hôpital de la Citadelle, 17.500 à la fondation Léon-Frédéric et 2487,17 au Relais Social de Liège."



Du côté du club, la fierté est également présente. "On ne s’attendait certainement pas à cela, c'est un véritable succès. Nous avons même été dépassés par les événements et avons dû refuser quelques belles pièces. Tout cela montre bien que Liège est un club historique", déclare le directeur général, Pierre-Laurent Fassin.



Une nouvelle preuve que la famille sang et marine existe bel et bien, et pas uniquement sur un bout de papier puisque le hockey, le rugby, l’athlétisme... ont participé à la récolte à leur façon.