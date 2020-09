Culture Cet été, 74 projets culturels ont animé les rues de Liège…

Ceux qui ont sillonné les rues de Liège cet été ont pu s’en rendre compte… un peu partout dans la cité, des artistes avaient pris possession des places et autres piétonniers, pour le plus grand plaisir des flâneurs. C’est en effet le résultat de l’opération Place aux artistes, mise en place dans le cadre du déconfinement et en réponse à la crise inédite que rencontrait le secteur culturel. Chaque artiste retenu avait la garantie de présenter son spectacle, recevant un cachet de 350 euros… plus de 70 prestations ont ainsi pu être réalisées.

Ce lundi soir en séance du conseil communal, l’échevin de la Culture a pu confirmer que l’opération - qui fut saluée par de nombreux citoyens et membres de ce secteur - sera pérennisée.

En réponse à une interpellation du conseiller PS Grégory Benvegna en effet, Jean-Pierre Hupkens, échevin de la Culture, a annoncé que le souhait de la Ville et de la Province de Liège, toutes deux à la manœuvre