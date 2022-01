Aux côtés des autres acteurs du secteur culturel et musical, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège travaille activement en coulisse "afin que des solutions crédibles et pérennes pour le secteur soient enfin mises en place par les autorités". Le message de l’OPRL est clair : "nous ne pouvons plus jongler avec des mesures inadaptées et qui changent en permanence, nous ne voulons plus décevoir notre public et nous sommes bien décidés à pouvoir remonter sur scène en 2022 !"



Concert de nouvel an

Contraint d'annuler ses concerts de Nouvel An en raison des dernières décisions du Codeco, l’OPRL restait dans l'expectative pour la suite de sa programmation.

Au regard des nouvelles mesures en vigueur (200 personnes maximum en intérieur), l’Orchestre a travaillé sans relâche afin de pouvoir donner deux fois son concert de Nouvel An, uniquement pour ses abonnés à la Salle Philharmonique disposant déjà de leurs tickets, et ce, les vendredi 14 et samedi 15 janvier prochains (200 personnes par soirée). Ceux-ci seront contactés individuellement dès ce lundi 10 janvier.

"Privilégier les abonnés était malheureusement la seule solution pour pouvoir donner ce concert, il n'est pas possible d'ajouter d'autres dates supplémentaires dans le planning de travail", indique l'OPRL.



Grâce au soutien de Musiq’3, ce concert sera toutefois diffusé en direct le vendredi 14 janvier à 20 heures. Gergely Madaras dirige le Troisième Concerto pour piano de Rachmaninov, avec en soliste Nikolaï Lugansky (pour la première fois invité à Liège), ainsi que le vaste poème symphonique Une vie de héros de Richard Strauss.

Les autres concerts



Les décisions récentes liées au Covid n’ont pas encore permis d’éclaircir le devenir de la saison de concerts de l’OPRL, et des autres concerts de janvier en particulier. Tout au plus, la récente annulation de la fermeture du secteur culturel par le Conseil d'Etat doit garantir le maintien d’une proposition de concerts. L’OPRL devrait communiquer dès qu’il connaitra les modalités précises.