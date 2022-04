C’est une véritable recréation que propose l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège pour le bicentenaire de la naissance de César Franck, en coproduction avec le Palazzetto Bru Zane et en collaboration avec l’Opéra Royal de Wallonie – Liège. Donné pour la première fois en version de concert dans son intégralité, l’opéra Hulda de César Franck (1882-1885) est l’un des chefs-d’œuvre les plus injustement oubliés du compositeur, admiré mondialement pour sa musique instrumentale mais également compositeur d’opéras d’un intérêt majeur.

Hulda est un drame romantique qui prend place dans le monde impitoyable des Vikings. Œuvre sensationnelle et dramatique, cultivant les coups de théâtre, sensuelle, emplie d’envolées lyriques et d’alliages de timbres raffinés, l’œuvre est le troisième opéra de Franck et confirme la force dramatique du compositeur pour la plus grande joie des amateurs d’art lyrique.

Grâce à la coopération de l’OPRL et du Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, le Directeur musical de l’OPRL, Gergely Madaras, aura à sa disposition une distribution idéale et prestigieuse : Jennifer Holloway dans le rôle-titre, Véronique Gens, Judith Van Wanroij, Edgaras Montvidas, etc.

Une distribution d’autant plus précieuse que les micros immortaliseront Hulda dans la collection « Opéra Français » du Bru Zane Label.

Cette institution installée à Venise a pour vocation de favoriser la redécouverte du patrimoine musical français du grand XIXe siècle (1780-1920) en lui assurant le rayonnement qu’il mérite à travers de multiples réalisations. L’OPRL et le Palazzetto Bru Zane contribuent ainsi de manière majeure à la toute récente réhabilitation de l’ouvrage, en essayant d’apporter le plus grand soin aux idiomes franckiens : beauté des voix, énergie des tempi, qualité du français, valorisation de la dimension chorale…

Trois concerts sont proposés : à Liège (Salle Philharmonique, le dimanche 15 mai à 16h, concert également capté par MEZZO et Musiq’3), Namur (Concert Hall, le mardi 17 mai à 20h) et au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, en ouverture du Festival Palazzetto Bru Zane Paris, le mercredi 1er juin à 19h30. "De Liège à Paris, c’est la reconnaissance du plus important ouvrage lyrique de Franck, dans sa ville de naissance et dans sa ville d’adoption", commente l'OPRL dans un communiqué.