Le Comité de Concertation du 21 janvier dernier a confirmé l'introduction d'un « baromètre corona » détaillant les mesures sanitaires à appliquer selon les phases de l'épidémie de Covid (code jaune, orange ou rouge). Celui-ci est le fruit d'une longue concertation entre les autorités et les institutions et acteurs du milieu du spectacle notamment, à laquelle l’OPRL a pris part très activement via son directeur.

, se réjouit l'institution culturelle. En effet, depuis le début de la pandémie, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège est en contact avec des scientifiques spécialisés et a équipé la Salle Philharmonique d'un suivi constant de la qualité de l'air, ce qui lui permet de répondre aux critères les plus exigeants de ce baromètre, notamment en matière de ventilation en assurant un renouvellement de plus de 40m³ par personne et par heure.

"L’OPRL peut dès lors reprendre ses concerts avec un public en nombre proche de la normale tout en assurant la sécurité sanitaire de ses spectateurs !"

Concrètement :

Dès ce vendredi 28 janvier, la jauge de 200 places maximum n'est plus en application à la Salle Philharmonique ;



L’OPRL pourra accueillir tous les spectateurs qui disposent déjà de tickets pour les prochains concerts (abonnés et tickets individuels) ;



Les ventes de tickets reprennent :

- Pour les concerts de janvier et février , dès à présent, à concurrence de la limite maximum (qui évoluera avec le baromètre)

- Pour les concerts de mars , à partir du mercredi 2 février à 13 heures



Les bars doivent pour l’instant rester fermés (en code rouge).

Pour s'informer plus amplement, le public est invité à consulter la page spéciale du site web de l'OPRL www.oprl.be/covid19 ou à s'adresser directement à la billetterie.