Ce mardi a été inauguré par les responsables de l’Université de Liège un équipement jugé exceptionnel. Et ce dans le domaine de la recherche médicale et plus particulièrement de la neuroimagerie dans lequel s’est spécialisé le Cyclotron.

Comme rappelé par le vice-recteur Fabrice Bureau et par Eric Salmon, directeur médical du Giga-Centre de recherches du Cyclotron-In Vivo Imaging, il constitue un centre interfacultaire reconnu mondialement.

L’appareil d’imagerie du cerveau dont il est question, à savoir un scanner IRM 7 Tesla unique en Belgique, est désormais opérationnel.

Grâce à cette technologie dernier cri qui a été développée par Siemens, les chercheurs de l’ULiège doivent pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.

De même d’ailleurs que plusieurs maladies neurodégénératives. Insistant sur la réputation du Cyclotron où est installé ce scanner révolutionnaire, Eric Salmon souligne les multiples intérêts de cette acquisition.

Laquelle a été rendue possible grâce à un investissement chiffré à près de neuf millions d’euros, financés à hauteur de cinq millions par la Région wallonne et de trois millions par les fonds européens. Le solde étant pris en charge par l’ULiège elle-même et par le FNRS tandis qu’un partenariat interuniversitaire a été conclu afin de pouvoir l’utiliser.

Parmi les atouts de ce système : le niveau de résolution extrêmement importante qu’il permet. "Nous devons être en mesure d’étudier des structures et des cellules nerveuses de plus en plus petites", précise le directeur médical, estimant que "ces techniques d’imagerie médicale sont essentielles pour atteindre nos objectifs scientifiques."

Doté d’un ultra-haut champ magnétique et capable de produire des images de cerveaux humains vivants avec une résolution allant jusqu’à 0,2 mm, le scanner aidera les chercheurs à mieux comprendre le cycle du sommeil et à mieux appréhender différentes pathologies telles que la maladie d’Alzheimer et la sclérose en plaques.