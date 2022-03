La cour d’assises de Liège a entamé lundi par la lecture de l’acte d’accusation le procès de Lucas Pianta (24 ans) et K. (23 ans, mais mineur au moment des faits), accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Jean Driesmans, alias Jean la Glace.

Trois des cinq agresseurs ont déjà été jugés par la justice des mineurs. Jean Driesmans, un Herstalien de 80 ans, avait été frappé à de nombreuses reprises lors d’une attaque commise le 23 février 2016 à son domicile par une bande de cinq jeunes. Ce glacier avait été tué et dépouillé d’une somme de 1 600 €, de bijoux et d’un GSM.

Lors de la lecture de son acte d’accusation, le substitut Romain Jadin est revenu sur la particularité de ce dossier qui implique plusieurs mineurs d’âge. Si les faits ont été commis par cinq jeunes personnes, seuls deux se retrouvent devant la cour d’assises pour en répondre. Les trois autres agresseurs ont fait l’objet d’une procédure devant le tribunal de la jeunesse. Il s’agit d’une mineure de plus de 16 ans et de deux mineurs de moins de 16 ans. Ils seront entendus en qualité de témoins lors du procès.

Les faits auraient été commis le 23 février 2016. Le corps de Jean Driesmans avait été découvert quatre jours plus tard. L’homme baignait dans une mare de sang et son habitation avait été fouillée.

Au moins 32 coups

L’attaque avait été conseillée par une jeune fille qui connaissait Jean Driesmans et qui était sûre de trouver de l’argent chez lui. Il avait été prévu de ligoter la victime. Mais Jean Driesmans avait été frappé à de nombreuses reprises de coups de poing, de pied, de tabouret et de manche de brosse. Les agresseurs avaient ensuite emporté de l’argent, des bijoux et un GSM avant de se partager le butin.

Le corps de Jean Driesmans présentait un total d’au moins 32 coups, dont 10 importants portés au niveau du crâne et du visage. Certains coups auraient été donnés afin d’obtenir un code bancaire. Le décès a été causé par une importante perte de sang et par une asphyxie par inhalation.

Après la lecture de l’acte d’accusation, les avocats de la défense ont présenté les grandes lignes de leur stratégie de défense. Le conseil de K., Me Maxim Töller, a précisé qu’il n’existe pas de doute sur la culpabilité de son client. "Mais il a commis ces faits à l’âge de 17 ans, un âge où l’homme n’est pas suffisamment mature", a indiqué l’avocat.

L’avocat de Lucas Pianta, Me Reynders, a souligné que son client était le seul majeur dans la bande des cinq auteurs des faits. Il avait 18 ans et 3 mois et il a été le seul à être incarcéré préventivement à l’issue des faits, avant d’être remis en liberté. "Il n’a plus commis le moindre fait depuis. Il n’a plus rien à voir avec celui qu’il était en 2016", a précisé l’avocat. Me Reynders a encore ajouté que son client est coupable d’avoir commis un vol mais qu’il conteste avoir porté le moindre coup à la victime.