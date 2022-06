Esneux La Commune s’apprête à revoir son Schéma de développement communal

Depuis le début de la législature, les autorités communales d’Esneux ont décrété un moratoire sur les nouveaux immeubles à appartements et ce, sur l’ensemble du territoire communal. "Et nous nous y sommes tenus", se réjouit Adrien Calvaer, échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire.

Comme le remarque l’élu libéral toutefois, un travail plus en profondeur doit être mené à l’égard des règles urbanistiques en vigueur, à Esneux. C’est la raison pour laquelle, depuis mars 2022, les autorités planchent sur la révision complète du schéma de développement communal (SDC) ainsi que du guide communal de l’Urbanisme. Une grande enquête est d’ailleurs lancée auprès des citoyens d’Esneux (lire ci-contre). L’échevin nous détaille les enjeux du dossier…