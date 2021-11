L’incontournable événement de la gastronomie herstalienne est de retour en novembre, après une année d’absence en raison de la crise sanitaire. La 14e édition de la Foire des Métiers de Bouche se tiendra du 25 au 28 novembre prochains.



Le grand chapiteau change d’adresse cette année : les artisans, producteurs et restaurateurs herstaliens et des environs accueilleront les gourmands pour leur faire découvrir leurs meilleurs produits de bouche dans le grand chapiteau installé sur le parking de la piscine communale, rue Large Voie 74.



Cette année, l'hôte d’honneur est « Principauté de Liège ».



● Jeudi 25 novembre : 19h30 < Concert Offline● Vendredi 26 novembre : 20h30 < Just Do Hits● Samedi : 14h00 < Activité cocktail – Cocktail D&N17h30 < Spectacle United Dance Crew20h30 < Concert Mozaïde● Dimanche : 13h30 < Spectacle Magic David et James19h00 < Concert Watt ElseLe jeudi 25 et vendredi 26 novembre de 18 à 23 heures ;Le samedi 27 novembre de 12 à 23 heures ;Le dimanche 28 novembre de 12 à 22 heures.