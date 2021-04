La Tour d’Eben-Ezer, œuvre unique et insolite façonnée par Robert Garcet, accueille une nouvelle fois l’exposition d’art fantastique dans l’écrin de son parc. Dans l’ancienne carrière d'exploitation où le silex voisine avec les orchidées, la nature brute et travaillée se prend la tête avec les thèmes en liberté des artistes. Les créateurs d’art fantastique traduisent la pensée en granit ou en bronze, en installations, sculptures ou peintures et colorent ce jardin de nature selon les saisons par des manifestations créatives et/ou recréatrices.

© dr

Depuis sa création en 2000, l’exposition d’Art Fantastique a accueilli 500 œuvres, environ 650 artistes et plus de 100.000 visiteurs.

Cette année, vingt-six propositions d’artistes : ALTERNATIVES FORMATIONS « Section environnement » - B, ATELIER STRIJPAARD – NL, BASTINGS Maurice – NL, BEURSKENS Jos – NL, BLOM Jeff – NL, CANART François – B, CORNET Olivier – B, CREMERS Carla -NL, DEVREUX Nadine – F, EVERS Cynthia – B, FLAMENT Richard – B, FOTOFILOSOFIE - SWINKELS Thea & COECKELBERGHS Octaaf – B, GORDOS Liliane – B, HARDY Françoise – B, HARDY Henri – B, HUYNEN Isabelle – B, JODOGNE Noëlla – B, KORSE Mirjam – NL, LGANA Jamal – B, MOESCHAL Véronique – B, NICHTING Adriana – NL, SCHIEPERS Pierre – USA, SCHUWIRTH Gerard – NL, TOUSSAINT Hélène - B ,VAN DER BURGHT Aurelia & MERCKENS Moniek – NL et enfin VERSAEN Adrien - B

© dr

L’ouverture de l’Exposition d’Art Fantastique au grand public aura lieu ce dimanche de 11 à 19 heures – dernière entrée à 17 h 30. L’entrée se fait par la Tour d’Eben-Ezer. Cette visite est combinée avec la visite de la Tour d’Eben-Ezer. La procédure sanitaire est d’application : réservation au préalable par mail eben.ezer@cybernet.be ou par téléphone 04/286.92.79.