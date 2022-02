La banque de sang vétérinaire (Animal Blood Bank Benelux) vient d’ouvrir, grâce au support de la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège. Elle répond à une demande de plus en plus grande en composés sanguins et a pour vocation d’aider tous les vétérinaires de Belgique à soigner leurs patients. Avec les progrès de la médecine vétérinaire, les transfusions sont en effet de plus en plus fréquentes dans les cas d’anémie (perte de sang, hémolyse…), de coagulation intravasculaire disséminée ou de chirurgie sur un animal avec une coagulopathie.

L’Animal Blood Bank Benelux est une première en Belgique.

Cette banque de sang lance un appel aux propriétaires de chiens et de chats pour qu’ils inscrivent leur animal comme donneur. Ils peuvent contacter la banque de sang directement, s’inscrire sur le site web et bientôt via leur vétérinaire.

Quels sont les critères pour être inscrit comme donneur ?

L’animal doit être en bonne santé et ne peut donc pas avoir de maladie systémique. Les chiens doivent peser plus de 20 kg, et les chats plus de 3,5 kg. L’animal doit être en ordre de vaccins, de vermifuges, et ne doit jamais avoir reçu de transfusion.

Comment les collectes sont-elles organisées ?

Elles se pratiquent pour le moment exclusivement à la Clinique Vétérinaire Universitaire de Liège au Sart Tilman, mais le but est que la banque de sang animale puisse bientôt se déplacer comme le fait la Croix Rouge. Les journées de collecte pourront ainsi être organisées dans des cabinets vétérinaires ou des locaux communaux prêtés pour l’occasion.

Le rendez-vous (pris à l’avance) dure environ 30 minutes, depuis l’anamnèse par le vétérinaire jusqu’à la fin du don.

Afin de réduire le stress de l’animal, la procédure est effectuée dans une pièce calme, avec des bruits feutrés et une musique d’ambiance. Les journées de don sont spécifiques aux chiens ou aux chats, afin de réduire le stress lié aux odeurs canines ou félines.

Un bilan sanguin est effectué pour chaque donneur chaque année, et lors de chaque rendez-vous, espacé de trois mois au moins, une recherche par PCR des principaux parasites sanguins de l’espèce est réalisée, ainsi qu’une détermination du groupe sanguin.

Aucun coût n’est à charge du propriétaire.

Les propriétaires peuvent prendre contact avec le Dr Kris Gommeren ou le Dr Pauline Jaillon par téléphone (+32 (0)4 366 44 35 / +32 (0)470 95 80 41) ou à l’adresse mail suivante : AnimalBloodBankBenelux@gmail.com

Ils peuvent aussi visiter le site web (www.bsanimal.be) ou suivre l’Animal Blood Bank Benelux sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram).