C’est en deux temps que le marché dominical de La Batte - pour rappel, le plus grand marché à ciel ouvert d’Europe - a été annulé à Liège. Il y a une semaine, en effet, en raison de l’épidémie de coronavirus Covid-19, le marché était déjà réduit à ses échoppes dites "alimentaires", les marchands devant également respecter les règles de distanciation. Mais depuis l’annonce mardi soir du confinement renforcé, les mesures d’interdiction ont logiquement été durcies… cela concerne donc aussi La Batte.

"Le collège a pris acte que tous les marchés de plein air étaient désormais supprimés. Cela signifie que le marché de La Batte ainsi que les autres marchés et brocantes ne pourront désormais plus avoir lieu jusqu’au 5 avril prochain", ont indiqué les autorités communales, qui précisent toutefois "l’attachement" de la Ville à La Batte, ses exposants et ses chalands. Une promotion devrait dès lors être assurée lors de sa réouverture.

Pour rappel, le marché de La Batte est le plus ancien (il date de 1561) et le plus important de Belgique. Chaque dimanche, il accueille sur les quais de Liège plus de 400 marchands. Ces trois fermetures successives sont dès lors inédites… Mais Liège le promet, "comme déjà décidé à l’égard du secteur Horeca, des mesures positives en faveur des commerçants ambulants sont mises à l’étude". Élisabeth Fraipont, échevine du Commerce, nous assurait ce vendredi qu’il ne s’agissait pas de paroles en l’air : "Nous étudions en ce moment même plusieurs solutions qui devraient aider les commerçants, ambulants ou non. Ce qui est sûr, c’est que nous les soutiendrons."

Le tram aussi ?

Comme on pouvait s’y attendre, le chantier du tram subit aussi les conséquences du confinement. Outre la problématique relative aux fournitures sur de nombreux chantiers, celui du tram implique une présence "rapprochée" des ouvriers. Une suspension totale est évoquée. À ce stade, toutefois, aucune décision officielle n’a été prise... ce devrait être le cas ce lundi.