Huy Le dimanche 17 octobre, dès 9h et jusqu’à 12h30, la Bibliothèque ouvrira exceptionnellement ses portes.

À l’occasion des 100 ans de la Loi Destrée (qui a organisé les Bibliothèques Publiques), la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Huy vous invitent à commémorer cet événement en participant à différentes activités : un petit-déjeuner, dès 9h (réservation indispensable, places limitées) ; un atelier d’écriture, à 9h30 : 100 ans d’événements (réservation indispensable, places limitées) ; une heure du conte, à 11h (réservation indispensable, places limitées) ; et une exposition "les 100 livres du centenaire : redécouvrez les livres qui ont marqué chaque année depuis 1921 et empruntez-les !", visible jusqu’au 30 octobre prochain. Le prêt de livres sera assuré.

Infos et réservations à eric.albert@huy.be ou 085.23.07.41.