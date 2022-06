Déplacée, du fait des travaux du tram, la 8e édition du plus ardent des festivals brassicoles se tiendra finalement devant la gare des Guillemins à Liège, du 2 au 5 juin prochains. Après ces péripéties, l’équipe du festival a dû mettre les bouchées doubles, et 12 000 à 15 000 personnes sont attendues à ce festival dont l’entrée sera gratuite.

Entre les fontaines et les bambous de la place Pierre Clerdent, on retrouvera cette année 20 des meilleures brasseries artisanales belges, mais aussi les vins de Vin de Liège, la Fleur de Franchimont (vin à la fleur de sureau), les cocktails originaux d’Hibernatus et les limonades liégeoises S{O}WA.

Sa soif étanchée et pour un week-end tout en gourmandise, le public pourra aussi goûter aux burgers artisanaux, aux spécialités syriennes ou encore aux gaufres de Liège faites sur le site.

Concert le jeudi soir, DJ set les vendredi, samedi et dimanche soir, Fool Game (animation originale mêlant musique, quiz et jeux) le dimanche après-midi : les animations festives ne manqueront pas.

Infos : https://summerbeerloversfestival.be/.