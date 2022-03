Bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat… ce mardi 15 mars, après plusieurs mois de travaux, le magasin outlet de Galler de Vaux-sous-Chèvremont rouvrira ses portes, "juste à temps pour Pâques". Pour rappel en effet, lors des inondations de juillet 2021, l’ensemble de l’entreprise avait été ravagé, la Vesdre étant montée jusqu’à 1,80 m. La boutique outlet située à Vaux n’avait pas été épargnée… Depuis, un outlet supplémentaire avait donc été ouvert à Fléron. Ce magasin permet aux amateurs de profiter des chocolats dits de "second choix", soit ces chocolats qui ne rencontrent pas les standards de qualité de la chocolaterie et qui sont vendus à des prix avantageux. "L’équipe n’a rien lâché pour réhabiliter au plus vite la boutique historique", indique Vanessa Fernandez, coordinatrice marque et communauté pour Galler. Quant à la nouvelle boutique ouverte à Fléron, on annonce chez Galler qu’elle restera ouverte également, "pour le plus grand plaisir des nouveaux habitués". L’entreprise annonce enfin plusieurs actions à l’approche de Pâques, sur le marché de Chênée notamment et aux abords de la boutique.