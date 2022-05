Après la tenue, en 2021, de la 60e édition de la Brocante Terre sous Covid Safe Ticket, l’ONG Autre Terre organise sa traditionnelle Brocante Terre sans restrictions sanitaires les vendredi 3 et samedi 4 juin.

"La Brocante de 2021 a été très difficile à mettre en place. C’est un événement convivial et bon enfant et cela ne se mariait pas vraiment avec le contrôle des Covid Safe Ticket. Nous sommes aujourd’hui très heureux de pouvoir accueillir nos visiteurs à l’ancienne !"n explique Vincent Oury, directeur d’Autre Terre.

Pour marquer ces retrouvailles, la Brocante Terre a mis en place une nouveauté : un village solidaire ! "Étant donné le contexte, nous voulons mettre l’accent sur le caractère solidaire de la Brocante en invitant plusieurs associations liégeoises à venir à la rencontre du public de la Brocante. Nous traversons plusieurs crises depuis 2020, nous souhaitons donc donner la parole à celles et ceux qui militent au quotidien à Liège pour une société plus durable et équitable", précise Françoise Drèze, chargée de la Brocante Terre.

Mais venons-en au programme. Le vendredi de 18 h à 21 h sera consacré à la vente des objets de brocante provenant de Terre. Vous découvrirez des stands entiers de jouets, livres, dentelles, bibelots, bijoux, sacs, lunettes, matériel de puériculture, vêtements et accessoires militaires et bien d’autres choses.

9 500 travailleurs aidés

Le samedi 4 juin dès 8 h et jusqu’à 16 h aura lieu la grande brocante traditionnelle extérieure sur les parkings des entreprises du groupe Terre, mais aussi sur les 2e et 4e avenues du Parc industriel des Hauts Sarts. Un bar et de la petite restauration seront prévus durant les deux jours.

Autre Terre est une ONG de développement qui mène son action au Nord et au Sud. Outre son thème central qu’est l’économie sociale, ses principaux axes de travail sont : l’agroécologie et la gestion de l’environnement urbain. Autre Terre aide chaque année plus de 9 500 travailleurs, organisés en coopératives ou associations.

Les activités développées permettent aux personnes soutenues de gagner un salaire suffisant pour vivre dignement. En Belgique, Autre Terre réalise des actions de sensibilisation et de plaidoyer.

Infos : www.autreterre.org