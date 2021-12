La police de Secova signale qu'elle a installé une caméra de surveillance sur le pont de Prayon à Trooz, comme annoncé. Pour rappel en effet, le pont est ouvert en alternance mais est interdit aux véhicules de plus de 3,5t et/ou 2,5m de haut / large, depuis les inondations qui l'ont fortement fragilisé. Le but de la caméra est de verbaliser ceux qui l'empruntent. Malgré les avertissements et le danger que représente le passage d'un véhicule lourd, les camions étaient encore nombreux à emprunter cette voie... ils seront désormais repérés.