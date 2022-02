Herve Prévue du 15 au 18 avril, elle prévoit de "replacer les Herviens au cœur de la fête".

Le président du syndicat d’initiative de Herve ne cache pas sa joie, ce mercredi. Il peut enfin l’annoncer : la Cavalcade aura bien lieu. "On a eu une réunion hier avec la Ville de Herve et les services de sécurité pour présenter nos projets et évoquer la faisabilité de ceux-ci", explique Raphaël Bontemps.

L’équipe reste dépendante de l’évolution de la situation sanitaire mais elle se veut optimiste. "On parle de plus en plus de passer en code jaune", indique-t-il. "Si on reste en code orange, on organisera le Caval’Rire et les festivités sur la place Albert. Si on est en code jaune, on aura la même chose plus le cortège. La résurrection de la Calvacade un week-end de Pâques, c’est quand même un beau symbole !"