En octobre dernier, le projet d’Engie d’une nouvelle centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV) aux Awirs était ressorti gagnant de la première mise aux enchères dans le cadre du CRM, soit le mécanisme d’aide d’État qui doit garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays après la fermeture de cinq des sept réacteurs nucléaires. Et depuis, si des voix s’élèvent contre cette future centrale (qui pourrait être active à deux pas d’une autre centrale au gaz, à Seraing), les travaux préparatoires ont été (très) rapides à Flémalle.

Précisément en effet, ce sont des travaux de dépollution de ce vaste site situé en bord de Meuse, qui ont été réalisés en un temps record… En trois mois, ce ne sont pas moins de 220 000 tonnes de terres qui ont été acheminées par la voie d’eau entre Flémalle et l’Île Monsin : 120 000 tonnes excavées et dépolluées et 100 000 tonnes de terres "saines", ramenées sur le site, désormais prêt à accueillir la centrale.

Ce mercredi 25 mai 2022, en pleine transition entre la dépollution et la reconversion du site des Awirs, les responsables d’Engie, du Port autonome de Liège et de l’entreprise Envisan (en charge de la dépollution), faisaient le point sur les opérations achevées… non sans une certaine fierté.

"Il s’agit en effet d’une performance environnementale et logistique rendue possible par l’usage de la voie d’eau et le recours à l’installation de lavage physico-chimique d’Envisan", se sont réjouis les responsables d’Engie.

Apporter une touche durable dans cette entreprise de dépollution a clairement été un plus non négligeable, surtout lorsqu’on sait qu’aux Awirs, le travail du verre était réalisé (jusqu’en 1949), avant celui de l’entreposage de charbon.

Dans des délais très courts, il a fallu excaver 120 000 tonnes de terres polluées (surface excavée sur 2,4 mètres de profondeur) et l’évacuer par bateau… avec un rendement moyen de 3 500 tonnes par jour ; ce qui représente le recours à une centaine de barges, entre Flémalle et l’Île Monsin, où se situent les installations d’Envisan qui peut aussi (et surtout) se targuer d’avoir valorisé une part importante des terres excavées à Flémalle (lire ci-contre). Autant de camions en moins sur les routes et, dès lors, de pollution en moins.

Émile-Louis Bertrand, directeur du Port autonome, rappelait par ailleurs ce mercredi que l’histoire du port liégeois était intimement liée à ce type d’économie circulaire puisqu’il s’agit de sa fonction première. "Et en utilisant la voie d’eau, on est à une moyenne de 5 litres de carburant par tonne transportée sur 500 kilomètres". Avec la même quantité de carburant et le même tonnage, un train parcourt 300 kilomètres, un camion 100 et un avion… un peu plus de 6 !

70 % des terres sont réutilisées

Un véritable défi logistique et environnemental”… c’est en ces termes que Dimitri Descamps, évoque le travail qui fut réalisé entre Flémalle et l’Île Monsin, durant trois mois en ce début d’année 2022. Un défi relevé grâce à des moyens locaux, particulièrement adaptés et innovants. “Nous avons en effet réalisé cela grâce à notre méthodologie reposant sur une logistique fluviale et sur le recours à notre centre de traitement installé dans le port de Monsin à Liège”, indique le directeur commercial d’Envisan mais surtout, grâce au procédé “de lavage physico-chimique d’Envisan, première unité de ce type en Wallonie”, qui offre une solution “de dépollution de terres contaminées et de transformation de ces dernières en matériaux de construction secondaires”.

En l’occurrence, ce sont ici du sable et des graviers, utiles dans le secteur de la construction, qui ont été créés avec ces terres polluées. “Envisan se positionne ainsi comme un maillon important de l’économie circulaire dans le Port de Liège”.

Deuxième “denrée mondiale”

La technique peut paraître simple ou du moins logique mais les machines qui permettent cette reconversion des terres polluées sont onéreuses… “plusieurs millions”, nous précisait-on discrètement ce mercredi. Arrivées sur le site liégeois d’Envisan, les terres sont tout d’abord “mouillées”, à l’aide d’eau et la partie argileuse, “celle qui retient les composants pollués”, est séparée du reste des terres.

Une fois cette opération réalisée, l’extraction des graviers peut être réalisée, suivie de celle du sable. Avec des résultats surprenants puisque “sur 1 000 tonnes traitées, on peut obtenir 350 tonnes de graviers et 350 tonnes de sable lavé”.

Sable qui, rappelait encore Dimitri Descamps, est la deuxième denrée consommée au monde après l’eau. Un bel exemple d’économie circulaire.