Liège Le syndicat socialiste a mené ce mercredi des actions qui se voulaient symboliques.

Ce mercredi en matinée, plusieurs actions étaient organisées dans des hôpitaux par la CGSP Admi. À Liège, les hôpitaux concernés étaient le CHR de la Citadelle, l’hôpital du Bois de l’Abbaye (CHBA) ou encore plusieurs sites d’ISoSL comme celui du Pérî ou encore du Petit Bourgogne. Un moyen pour la CGSP de montrer à ses affiliés qu’elle ne les oublie pas mais aussi de mettre en avant leurs revendications.

Des tracts ont été distribués dans les divers établissements concernés par cette action. À 10 heures, le personnel de la Citadelle a rejoint celui du Pérî afin d’observer ensemble une minute de silence en mémoire aux victimes du Covid-19. Ensuite, des assemblées générales du personnel étaient prévues pour clôturer cette matinée d’actions symboliques.

"On a jugé opportun de faire une action cette semaine parce que nous considérons que la première vague de la crise est derrière nous, peut-être qu’une seconde va arriver, mais le personnel a besoin de s’exprimer. C’est aussi une façon de leur dire qu’on est présents, qu’on est à leurs côtés et dès qu’on sortira totalement de cette crise on ira de l’avant pour créer un autre modèle de santé en Belgique, nous l’espérons", explique Olivier Nyssen, secrétaire général à la CGSP Admi.

"Il faut une refonte complète de la sécurité sociale particulièrement en matière de soins de santé, si vous voulez avoir plus de personnel encadrants. Parce que aujourd’hui, l’attractivité n’est plus là. Il y a des pénuries dans le personnel infirmier et beaucoup réorientent leurs carrières, donc il faut vraiment trouver une solution à ce problème structurel qui dépasse la crise du Covid."

De son côté, Joël Bertho, secrétaire régional de la CGSP Admi de Liège, précise : "L’objectif est de montrer au gouvernement qu’on est toujours sur le gril. Ce n’est pas parce qu’on nous a promis certaines choses qu’on est sûrs qu’ils vont les réaliser. On montre ici qu’on ne va rien lâcher." Il poursuit, "on estime qu’il faut non seulement revaloriser les barèmes, revaloriser la profession en elle-même, mais aussi engager à nouveau".

Des actions qui prouvent que les mesures de distanciation sociale n’enrayent pas le combat des syndicats.

