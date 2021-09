Après une période de crise sanitaire difficile, la Charlemagn’rie revient en Fête ces 3, 4 et 5 septembre prochains à Herstal (La Préalle-bas), marquant le début de la reprise de ses activités habituelles.

Pour ce premier week-end de septembre, l’ASBL propose un large programme d’activités pour les enfants et les familles.

Le vendredi, l’exposition à l’église "Constructions en Légo" sera inaugurée à 19h, avec aussi des photographies et peintures. Il y aura également un bistrot à vins, une animation musicale (karaoké) par MCS Radio sous le chapiteau et un blind-test animé dès 20h (sur inscription, 5 euros/participant), salle du Vî Tinlo.

Tout le week-end dès 12h, des animations permanentes (nature et jeux en famille) sont prévues : exposition, stands de jeux, artisans, stand Atelier créatif, démonstration de Crosse, street art, balades à dos d’âne, spectacles de marionnettes par La Boîte à Papotes, jeu de piste, chasse au trésor… Restaurant, petites restaurations, bar à cocktails/tapas et bières spéciales seront également présents.

Entrée gratuite

Le samedi, l’inauguration générale de l’événement aura lieu à 14 h. Dès 14h30, un spectacle sera proposé pour les enfants (3 euros) "Il était une fois… la forêt" par La Planète Mômes, ainsi que des démonstrations de danses (Hip-Hop, Jazz, Funk…). Dès 20 h, le public pourra assister au spectacle musical de Thierry Luthers : "Thierry chante et raconte Johnny" (20 euros).

Le dimanche, dè 14 h 30, une Battle Hip-Hop est organisée par League of Liège, suivi à 15 h de la représentation théâtrale (7 euros) "Ils s’aiment" de Muriel Robin et Pierre Palmade par Marjorie Mélis et Serge Paganini (Les Profs’usions).

Cette année, l’entrée générale est gratuite. Seuls, les différents spectacles sont payants. Plus d’infos et réservations sur www.charlemagnrie.