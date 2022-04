Le Conseil de quartier de Ans Coteaux organisait, ce lundi de Pâques, une grande chasse aux cocognes, sur les pelouses du parc des Coteaux, situé au cœur du quartier.

"Plus de 600 enfants issus de toutes les couches de la population étaient au rendez-vous, parfois longtemps à l'avance, pour venir récolter les présents des cloches qui ont été particulièrement généreuses : œufs en chocolat, œufs durs, boissons et petits cadeaux soit beaucoup de plaisir et de gourmandises pour toutes et tous", explique Patrice Lempereur, le président du conseil de quartier.

La spontanéité de ces enfants se retrouvant ensemble tout à fait naturellement était belle à voir. "La diversité culturelle dans le quartier constitue une richesse et ne peut être considérée comme un obstacle au bien être quotidien", s'est réjouit le Président du Conseil de quartier.