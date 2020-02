La voirie sera réfectionnée entre les ronds-points de Saint-Georges et de Noville.

Autant le savoir afin de prendre vos dispositions si vous avez l’habitude d’emprunter la chaussée Verte, qui relie Amay à Crisnée. En effet, un chantier d’une certaine importance sera lancé lundi au niveau du tronçon situé sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne (Horion-Hozémont), plus particulièrement à hauteur du carrefour de l’Arbre à la Croix. Ce qui implique la fermeture complète du carrefour et, dès lors, la mise en place de déviations.

En fait, cette intervention s’inscrit dans un chantier programmé par le SPW (Service Public de Wallonie), la chaussée Verte étant une voirie régionale, et consistant à réfectionner la route depuis le rond-point de la sortie d’autoroute à Saint-Georges jusqu’au rond-point de Noville à Fexhe-le-Haut-Clocher (à hauteur du restaurant La Campagnarde).

"La voirie est dans un piteux état et, de ce fait, est interdite aux camions depuis plusieurs années", souligne Doris Davin, conseillère en mobilité à Grâce-Hollogne. "Sur ce tronçon, il y a le carrefour de l’Arbre à la Croix qui se situe sur le territoire de Grâce-Hollogne et où il y a régulièrement des accidents en raison de la visibilité qui y est réduite. Le SPW en profite donc pour répondre à la demande de sécurisation du carrefour formulée par la commune de Grâce-Hollogne depuis de nombreuses années".

Ainsi, la butte existant dans le paysage, et ayant pour effet de réduire la visibilité, sera rabotée. Un éclairage sera également installé au carrefour.

Au moins un an…

Il s’agit effectivement d’un chantier d’une certaine importance puisque les conduites d’eau doivent être déplacées avant d’intervenir sur la voirie en elle-même… Si bien que l’on estime la durée des travaux entre "un an à un an et demi rien qu’à ce carrefour. Une fois le travail des impétrants terminé, il devrait être possible de rouvrir partiellement la voirie", poursuit la conseillère en mobilité.

Dès lundi, des déviations seront instaurées. Ainsi, en venant de Saint-Georges vers Crisnée, les usagers de la route seront invités à emprunter les chemins de remembrement qui, pour l’occasion, seront placés en sens unique. Dans l’autre sens, de Crisnée vers Saint-Georges, la déviation se fera via Jeneffe (Donceel).